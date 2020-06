Mělnické školky chtějí ve složité době vyjít vstříc rodičům svých žáků a mění svůj prázdninový provoz. Na webu města to potvrdila vedoucí oddělení školství Helena Frýdlová.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Vzhledem k tomu, že zařízení musela být v období od 11. března do 24. května uzavřena, budou děti moct od 1. do 31. července docházet do všech školek ve městě.