Mělník – Včerejší finálové kolo šestého ročníku ČEZ Cup školní ligy v miniházené pro žáky prvního stupně základních škol přilákalo hvězdného hosta.

Na skoro sto třicet malých hráčů ze šesti škol mělnického regionu se totiž přijel podívat Michal Naimann, odchovanec místní házené a člen nejlepšího celku v Česku HBC Jičín. S sebou navíc přivezl i týmového kolegu a brankáře českých mistrů Filipa Veverku. Pro děti ze základních škol v Mělníku, Vysoké, Velkém Borku a Malém Újezdu byla přítomnost prvoligového vítěze pořádnou motivací.

Na venkovním hřišti 1. HC Wendy Mělník se žáci utkali ve dvou věkových kategoriích, a to první až třetí třída a čtvrtá a pátá třída. Podle jedné z organizátorek turnaje Ludmily Dohnalové má školní liga žáky s házenou především seznámit.

„Liga trvá od října do května, každý měsíc pořádáme jeden turnaj. Nejde o vítězství, ale spíš o to, aby se děti pro házenou nadchly a naučily se jejím základům," popsala Dohnalová, která v místním oddíle zároveň trénuje mladší žáky a žákyně. Jako nábor prý soutěž funguje celkem spolehlivě. „Každý rok nám přibude tak pět šest dětí, kterým se házená zalíbila. Na trénincích jich pak mívám kolem dvaceti," řekla koučka, která vidí hlavní problém mělnické házené v absenci haly. „Nejbližší je v Mladé Boleslavi, což je pro mnohé opravdu hodně daleko. Je škoda, že tak velké město jako Mělník nemá vlastní multifunkční halu, ve které by se dala hrát i házená," posteskla si Dohnalová a dodala, že přes zimu se školní liga hraje v nafukovací hale, která stává na pozemku integrované střední školy technické.

Ředitelka turnaje Iveta Šmejkalová uvedla, že liga vlastně není tak docela plnohodnotnou soutěží. „Turnaje během školního roku jsou spíš jen takové tréninky, výsledky z nich se nikam nezapočítávají. To až ve finále se hraje o umístění," prozradila s tím, že ve finálovém kole hraje každý tým s každým.

Mladší žáci tak včera odehráli pět utkání, ti o něco starší dokonce osm. Podpořit je přitom přišli jejich spolužáci, rodiče, prarodiče, sourozenci i kamarádi.

VÝSLEDKY

Kategorie 1. až 3. třída

1. Mláďata (ZŠ Jung. sady)

2. Lvíčata (ZŠ Seifertova)

3. Medvídci (ZŠ J. Matiegky)

4. Vlkodlaci (ZŠ Vysoká)

5. Bludišťáci (ZŠ Vysoká)

6. Tygříci (ZŠ Malý Újezd)

Kategorie 4. a 5. třída

1. Kíll (ZŠ J. Matiegky)

2. Tygři (ZŠ Velký Borek)

3. Lávoví tučíci (ZŠ Jung. sady)

4. Hvězdní hráči (ZŠ Jung. sady)

5. Jumpmani (ZŠ Vysoká)

6. Draci (ZŠ Seifertova)

7. Tygři (ZŠ Malý Újezd)

8. Bílí tygři (ZŠ Seifertova)

9. Rychlé pumy (ZŠ J. Matiegky)