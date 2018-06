Školní ředitelé v Mělníku zůstávají ve svých křeslech, jen dva se změní

Mělník – Konkurzy na posty ředitelů téměř všech mělnických škol má radnice už za sebou. Většina současných ředitelů své posty obhájila. Jen dvě školní zařízení dostanou od září nové vedení. Novou ředitelku bude mít například základní škola v Mlazicích, kde bude od nového roku ve vedení sedět Petra Hrušková a školní jídelna, kde ředitelka odchází do důchodu a na její místo přijde Kateřina Dietlová.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Eliška Lašová

Podle místostarosty Petra Volfa současná ředitelka v Mlazicích na škole končí. „Myslíme si, že je třeba, aby ředitel jednou za čas obhajoval svoji práci a představil svou vizi, kam ta škola nebo školka má dále směřovat,“ uvedl Volf.

Mimo základní umělecké školy ovšem nebyli žádní jiní kandidáty na stejné posty. „Většinou to byli právě stávající ředitelé,“ vysvětlil Volf s tím, že na ředitelské křeslo si v ZUŠce dělali nárok hned tři kandidáti. „Rada města ovšem doporučila současného ředitele, aby ve své práci pokračoval,“ řekl Volf.

Jediná škola, které se ředitelský konkurz netýkal, byla Základní škola Jindřicha Matiegky v Pražské ulici. „Tam byl Vladimír Škuta jmenován až o rok později. Konkurz se ho tedy bude týkat až v roce 2019,“ vysvětlil Ctirad Mikeš.

Vedení radnice ovšem vysvětluje, že nebylo cílem vyměnit vedení škol, ale motivovat ředitele. „Jednou za šest let by měli ředitelé přijít své období ve funkci zhodnotit, co se podařilo a co ne a představit novou koncepci na dalších šest let,“ řekl starosta Mělníka Ctirad Mikeš, který zároveň vysvětlil, že hodnotící komise se převážně skládala z městských radní, kteří ve finále schvalují jmenování nového ředitele na další šestileté období.