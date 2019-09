„Kapacita naší školy je 960 žáků. Blížíme k jejímu naplnění. V souvislosti s rostoucím počtem tříd musí být kmenové třídy umístěny i v odborných pracovnách, chybějí prostory na výuku ve skupinách – cizí jazyky. Za posledních deset let se u nás počet žáků zvýšil téměř o tři stovky,“ říká ředitelka ZŠ Neratovice, 28. října 1157 Radka Millerová.

Podobné zkušenosti však hlásí i na dalších školách. „Situace, co se přijímání žáků týče, je na naší škole katastrofická. Do většiny tříd již máme stop stav. Bohužel se situace neváže pouze na kapacitu školy. Vše je daleko složitější, spojené s vyhláškami a zákony, které celou věc ještě komplikují. Ve škole máme kapacitu 600 žáků, naplněna není. To ale neznamená, že žáky můžeme přijímat. Musíme brát v potaz naplněnost tříd, i když je kapacita školy nenaplněna, nelze přijímat do tříd, kde je 30 žáků a také nelze již přijímat do některých tříd, kde je pouze 24 žáků. Je to z důvodu dělení na jazykové skupiny,“ vysvětluje Jiřina Hereinová, ředitelka kralupské ZŠ Komenského nám. Dle jejich slov ve škole chybí pedagogové i volné třídy.

Ani ředitelka kralupské ZŠ Gen. Klapálka nevidí situaci růžově: „Naše škola je naplněná na hranici kapacity, která je 760 žáků. V červnu jsme končili s 737 žáky. Navíc je třeba dbát na naplněnost školní jídelny, i ta má své mantinely. Žáky přijímáme v podstatě pouze ze spádové oblasti,“ popisuje.