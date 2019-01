MĚLNÍK - Soutěž o logo města Mělníka vyhrála pražská designérka Kateřina Pavlová. Její návrh je prostý, stylizovaný hrozen ve třech odstínech zelené barvy. Přestože u odborné poroty uspěla, zatím není jisté, zda její logo začne město skutečně používat.

VÍTĚZKA. Designérka Kateřina Pavlová získala za svůj návrh, hodnocený odbornou porotou jako nejlepší, cenu deset tisíc korun. Zatím ale není jisté, zda Mělník bude její logo používat. | Foto: DENÍK/Petra Špitálská



Poslední slovo budou mít na prosincovém zasedání zastupitelé. Mohou volit z návrhů, mezi nimiž se v různých podobách opakuje například zámek nebo soutok, možná se ale ani na žádném logu neshodnou. Soutěž na symbol města, do níž přihlásilo své návrhy 169 autorů, provázely silné emoce. Porotci sice vybrali deset nejlepších, ty se ale zase podle starosty Miroslava Neumanna nelíbily místním lidem.

Přesto zatím platí, že s nejlepším mělnickým symbolem přišla Kateřina Pavlová. Mladá designérka sice bydlí a pracuje v Praze, pochází ale z vesničky Choteč nedaleko Mělníka, kam se ráda vrací na návštěvy k rodičům. „Moje další cesta pokaždé vede do Mělníka, který mám ráda, hlavně zámek, hradby nebo vyhlídku,“ říká Kateřina Pavlová. Přesto se zámkem ani soutokem její návrh nepočítá. „Dělala jsem si průzkum mezi lidmi, kteří město navštívili jen párkrát, co si pod Mělníkem představí. Nejčastěji se opakovalo vinobraní a víno,“ vysvětlila designérka. Kdyby měla své logo hájit před laiky, nemohla by se vyhnout mnoha odborným argumentům, k nimž se ještě na stránkách Deníku vrátíme v příštích dnech, kdy představíme všechny tři vítězné návrhy. A kdyby na to měla stačit tři slova? Dobré logo musí být podle Kateřiny Pavlové jednoduché, zapamatovatelné a nadčasové.

„Ředitel Masarykova kulturního domu Radim Vajchr to na Dni města, kde se ceny předávaly, vysvětlil – zatím se na většině listin používá erb města, měl by být ale spíš slavnostní a nelze ho snižovat uváděním například na oznámení, jaká částka se má platit za popelnice. V podobných případech by ho mělo nahradit právě prosté logo,“ vysvětlila designérka.