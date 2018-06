Skoro dva miliony z městské pokladny jdou na zeleň v parku Na Polabí

Mělník – Mělnická radnice začala před pár dny s revitalizací historického parku Na Polabí. Sto dvacet let starý park prochází rekonstrukcí po mnoha letech, do které město investuje skoro dva miliony korun. Do celé akce se vložil i okrašlovací spolek P.U.N.K., který v rámci svých workshopů obnovuje herní prvky na dětském hřišti vlastníma rukama.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše jsou stromy v parku Na Polabí více než sto let staré a poslední rekonstrukce proběhla už před patnácti lety. „Bezpečností prořezy dělají arboristé sice pravidelně, ale teď je třeba udělat na většině stromů i zdravotní řezy,“ vysvětlil starosta Mikeš.

Celý park vyjde městskou pokladnu na 1,8 milionu korun. „Lípy jsou uloženy na opukových podkladech, a čím víc prší, tím častěji se stromy musí udržovat a kontrolovat, jinak bychom o ně přišli,“ říká Mikeš.

Podle prvního místostarosty Mělníka Milana Schweigstilla se na místě provádí likvidace některých stromů, které jeví známky silného poškození. „Zároveň vysazujeme i stromy nové,“ tvrdí Schweigstill s tím, že se vedení města chystalo i na obměnu mobiliáře v parku. „Objevila se ovšem aktivistická skupina P.U.N.K., která se do této akce také vložila.“

P.U.N.K. je místní okrašlovací spolek, zkratka názvu v podstatě znamená park, ulice, náměstí, krajina. Město aktivitu těchto občanů ovšem velmi oceňuje. „Pustili se do dětského hřiště v parku. My jsme jim technicky předbrousili dřevěné herní prvky a oni je dokončují do detailů a natírají vše ekologickými barvami, které jsou bezpečné pro děti,“ vysvětluje Milan Schweigstill s tím, že spolek navrhl i některé další opravy nebo nové hračky na hřišti. „Dokonce vybírají i lavičky a my se jim snažíme jít na ruku, protože je nejlepší, když si občané sami řeknou, co by chtěli. Je to dobrý přístup,“ chválí počínání P.U.N.K.u místostarosta. „Úžasné je, že na tom všem pracují vlastníma rukama,“ dodává Schweigstill.

I starosta Mělníka Vtirad Mikeš aktivitu místních lidí vítá. „Chceme, aby se aktivisté z toho sdružení propojili s komisí životního prostředí mělnické radnice, protože je to historický park a je nutné a konkrétních věcech jednat,“ upozornil starosta Ctirad Mikeš.

V neděli měl probíhat další workshop na obnovu hřiště, ale kvůli nepřízni počasí musel být zrušen. Náhradní termín vedení spolku teprve vyhlásí. První workshop přitom proběhl už v polovině května. „Zajímají nás témata související s ekologií, veřejnou zelení, životním prostředím, kvalitní architekturou, urbanismem, sociálně kulturní témata a také zlepšování vzájemné komunikace a spolupráce mezi vedením města a veřejností. Rádi bychom přispěli k většímu zapojování veřejnosti do tvorby veřejného prostoru, pravidelně pořádali veřejné debaty na různá témata,“ tvrdí vedení okrašlovacího spolku P.U.N.K.