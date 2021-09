Zdvihání mostu do sedmimetrové výšky návštěvníci skutečně uvidí – hořínská plavební komora to bude představovat každou celou hodinu. Pohlédnout si dále mohou celé hořínské zdymadlo, zhlédnout filmy z výstavby nebo výstavu Vodní cesty a vodní doprava v ČR. A na své si přijdou i případní milovníci stříhání pásek: ve 13.30 v Hoříně a v 16.00 ve Vraňanech.

Jejich technická stránka zaujme spíš dospělé návštěvníky, avšak děti zase potěší připravený doprovodný program včetně skákacích hradů. A všichni společně si mohou užít i vyhlídkových plaveb nabízených zdarma: na trasách Hořín–Zelčín (kde se nachází zoopark) a Vraňany–Lužec (se závěrečnou cestou do Mělníka). Zdarma se lze v rámci akce svézt i autobusem – a to hned dvěma mimořádnými linkami: mezi Mělníkem (z parkoviště u Parku Na Svini) a Hořínem či dalším autobusem spojujícím Hořín, Zelčín, Lužec nad Vltavou a Vraňany.

Unikátní železniční most přes Vraňansko - hořínský plavební kanál v Lužci nad Vltavou se poprvé zkušebně zdvihl. | Foto: ŘVC ČR

Obdivovatelé techniky, ale i děti si v sobotu odpoledne přijdou na své na dvou místech podél Vltavy na Mělnicku: v Hoříně a Vraňanech. Od 13 do 17 hodin tam Ředitelství vodních cest ČR uspořádá slavnost k zahájení provozu unikátních zvedacích mostů na Vraňansko-hořínském plavebním kanálu.

