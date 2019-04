Neratovice - Mateřská škola Sluníčko je svojí kapacitou největší v Neratovicích. Její dvě budovy se nachází v krásném prostředí nedaleko nádraží. Školka se může pyšnit rozsáhlou zahradou, kterou tvoří z části lesík s jehličnatými a listnatými stromy a klasickým lesním porostem, další část pak utvářejí trávníky.

Zahrada prošla v roce 2015 rekonstrukcí a nyní je využívána k nejrůznějším činnostem. Lesní prostředí poskytuje dostatek možností ke zkoumání rostlin a živočichů a děti jsou v této souvislosti vedeny ke kladnému vztahu k přírodě. Každá ze šesti tříd má dokonce svůj vlastní záhonek. Děti tak mohou pěstovat kytičky, ale také brambory, hrách nebo ředkvičky. Paní kuchařky posléze vypěstované dobroty rádi zařadí do jídelníčku. Ve školce jsou děti od tří do sedmi let.