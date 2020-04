„Vzhledem k tomu, že osoby utekly do hustého remízku, byla na místo přivolána i psovodka ze skupiny základních kynologických činností Mělník se svou fenou Ornou. Orně se okamžitě po příjezdu na místo podařilo zachytit stopu, po které se rozeběhla,“ popsala dramatické momenty pátrání Markéta Johnová, policejní mluvčí.

Stopa vedla služební fenu skrze remízek nejprve podél silnice, po chvíli se stočila směrem do pole, kde po asi 10 metrech označila zalehnutím v remízku odhozené batohy a tašky. „Ty odpovídaly popisu toho, co měli podezřelí mít při sobě. Od místa nálezu pak pokračovala dál hlouběji do lesa. U hustého křoví avizovala psovodce možnost ukryté osoby,“ uvedla policejní mluvčí. Když si policisté na místě posvítili, spatřili muže, kteří odpovídali popisu.

„Následným šetřením policisté zjistili, že se jednalo o dva cizince, kteří pobývají v České republice legálně a žádného protiprávního jednání se nedopustili,“ řekla Markéta Johnová. Proč před místními zemědělci utekli, nedokázali dva muži dopadení psem nevysvětlit. „Venku chtěli přečkat noc, protože přišli o práci a možnost bydlení na ubytovně. Policisté jim pomohli kontaktovat agenturu, přes kterou byli zaměstnáváni,“ uvedla.

A zde je právě ten dobrý konec. „K protiprávnímu jednání nedošlo a o cizince bylo postaráno. Opět se však ukázalo, že služební psi jsou naprosto nepostradatelnými a nedocenitelnými pomocníky,“ podotkla Markéta Johnová. Jak podotkla, psi dokážou pomoci tam, kde již lidské smysly nestačí. „Psovodka se svou služební fenou na místě odvedly naprosto skvělou a profesionální práci,“ pochválila Markéta Johnová policistku.