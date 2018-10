Šmejdi se vrátili do Kralup

Kralupy - Šmejdi se opět po delším čase vrátili do Kralup. Tentokrát se vydávají za zaměstnance společnosti Centrální výběrová řízení a nabízejí lidem levnější energie.

Tyto osoby se mohou prokazovat také jistým průkazem této společnosti. K vidění byli v posledních dnech hlavně v Lobečku. Obcházejí jeden panelový dům za druhým a nenechají si ujít žádný byt. Podomní prodejci se především zaměřují na starší spoluobčany, kteří jsou snadným lákadlem.

Jelikož je podomní a pochůzkový prodej v Kralupech zakázán, veřejnou vyhláškou městští strážníci žádají každého, kdo podvodníky potká, aby je okamžitě informoval.

Noví podvodní obchodníci nyní lidem nabízejí přechod k levnějšímu dodavateli energie. Ti, co smlouvu podepíší, ovšem zaplatí mnohem více. A při snaze odstoupit od smlouvy hrozí lidem statisícové poplatky či pokuty. Policie proto varuje: nikdy nepodepisujte nic, co jste si nepřečetli a úplně nepochopili, a především se do ničeho nenechte nutit.