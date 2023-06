/FOTO, VIDEO/ Jerlín, který roste u Památníku Bedřicha Smetany v Obříství, je ve finále ankety Strom roku. Při čtvrtečním setkání u zhruba 180 let starého stromu, kde se sešli zástupci pořádající Nadace Partnerství a obce, získal jerlín při losování soutěžní číslo deset. Hlasování začíná už v sobotu.

Strom v Obříství soutěží v anketě Strom roku. | Video: Alena Hedvíková

Letos dorazil do ankety, která hledá stromy s nejsilnějšími příběhy, rekordní počet nominací z celého Česka. Odborná porota vybírala z třiaosmdesáti stromů.

„Největší zastoupení měly nominace ze Středočeského kraje s šestnácti adepty, s jedenácti návrhy nezaostávalo ani Ústecko a s devíti nominacemi jižní Morava. Do finále se nakonec probojovala šestice krajů,“ uvedla koordinátorka ankety Kateřina Bolečková.

Do finále postoupily dva stromy ze Středočeského kraje – vedle jerlínu Bedřicha Smetany v Obříství ještě borovice Krásná Pepina v Kersku. Šanci získat čestný titul Strom hrdina má Rýznerův akát v Úněticích na Praze-západ.

Veřejné hlasování na www.stromroku.cz začne 24. července a potrvá do 8. října. Vítěz získá poukaz na odborné arboristické ošetření od postoupí do mezinárodního klání o Evropský strom roku.

Jerlín Bedřicha Smetany

Až na Dálném východě je původ tohoto ojedinělého stromu. Roste při statku Lamberk na okraji obce Obříství (Semilkovice) a je dominantou celé ulice. Harmonicky dotváří pohled na zmíněný statek, ve kterém sídlí památník Bedřicha Smetany, kde zmíněný umělec prožil několik šťastných let. Jerlín mohl jako první slyšet melodie slavné Prodané nevěsty, která zde byla v letech 1863–1866 komponována. V této obci se také oženil s dcerou Franze Ferdinandiho a právě pro ni složil slavnou Bettinu polku. V roce 2002 zaplavila voda z rozlitého Labe a Vltavy strom a zdejší usedlost do výše jednoho metru. Strom ale tuto pohromu a poškození přežil. Provoz památníku byl obnoven v roce 2007. Lze si tam prohlédnout historický mobiliář a památky z rodiny Betty Smetanové-Ferdinandiové a historický klavír ze sbírek Muzea Bedřicha Smetany.



Smetanův jerlín byl do ankety Strom roku nominován obcí Obříství, místní základní školou a Památníkem Bedřicha Smetany.



Zdroj: Nadace Partnerství