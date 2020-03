Jak řekl, je nutné se dokázat i v této těžké době zasmát a mít dobrou náladu. „Snažím se spíše myslet na to jak být nápomocen někomu druhému. Nejlepším lékem na případné chmury je celá moje rodina v čele se skvělou manželkou,“ řekl.

Strážníci se v současné době již spíše setkávají s pochopením a s disciplínou. „Ze začátku to bylo v mnoha případech těžší, ale tím jak byla situace stále vážnější, tak i občané byli stále disciplinovanější,“ vyprávěl. Negativní reakce na ně směřovali zejména občané pod vlivem alkoholu či návykových látek. „Ale i v této skupině se situace začíná zlepšovat,“ řekl.

Podle jeho slov ale to nejtěžší teprve přijde. „A to nemyslím tragicky, spíše logisticky a ve vztahu k návratu do „normálního“ života. Těžké je, že nepřítel není vidět, slyšet a ani cítit. S kým vlastně máme bojovat?“ řekl. Byl totiž u povodní v roce 2002 a jak vzpomínal, tehdy situace byla úplně jiná: bylo jasné, s kým a čím se bojuje. To ale nyní neplatí. Ve složité době mu dělá radost spoustu věcí. Rodina, kolegové, dobrá muzika.

Lidé, kteří jsou v první linii boje s koronavirem, musí čas od času myslet, zda se nenakazí. Jak říká Petr Limprecht, i u něj taková obava v koutku jeho mysli je. „Jsou dny, kdy například při zajišťování úkolů přijdeme denně do styku se zhruba stovkou občanů. A to již červíček hlodá a to i přes veškerou opatrnost a i při použití ochranných prostředků,“ svěřil se. Strachu se ale nepoddává, každou situaci je třeba řešit s rozvahou a selským rozumem. „Samozřejmě mám obavu o svou rodinu, manželku, o své děti, maminku…“ řekl.

Situace je bezpochyby vážná, ale věří, že ji všichni zvládneme. „Ještě v lednu i v únoru bych tomuto scénáři nevěřil a i jsem byl v opozici proti našemu ředitelovi, který byl již obezřetný a začal přijímat různá opatření,“ vyprávěl Petr Limprecht.

A jak tráví v současné době volný čas, co mu pomáhá relaxovat? „V průběhu celého roku jsem velmi vytížen, jelikož každý víkend jsem na turnajích, soustředěních a podobně. No a teď musím být doma. To je pro mě naprosto nová věc, jelikož tolik volného času jsem již neměl posledních dvacet let,“ říká.

Volný čas tak tráví se svými nejbližšími. „Moc si užívám rodinu, konečně jsem u všeho, co se doma děje. Samozřejmě stále cvičím a držím se v kondici,“ řekl. A samozřejmě nechybí ani poslech hudby, čtení knih, sledování filmů. „Prostě si užívám, co jsem tolik let zanedbával. Snad se budu ještě umět vrátit do „normálního“ života,“ dodal se smíchem.