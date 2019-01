Mělník/ Tři a půl metru vysoká bronzová socha Jana Palacha, kterou vedení města v Jungmannových sadech postaví jako memento pro budoucí generace, je nyní v rukou francouzského uměleckého slévače.

TAKTO by měla socha Jana Palacha zasahovat do parku Jugmannovy sady. | Foto: Repro: MÚ Mělník

Podle slov mělnického místostarosty Jaroslava Kováříka by měla být socha do města přepravena jen pár dní před jejím slavnostním odhalení, které je připraveno na 19. ledna, tedy na den 40. výročí studentova odbojného činu.



„Přislíbili nám, že tady bude 16. ledna. To je termín velice šibeniční. Děláme vše pro to, aby tady socha byla aspoň dva dny v předstihu,“ řekl místostarosta.

Odlití sochy trvá asi tři měsíce a město za ni zaplatí šedesát tisíc eur. „Vlastní piedestal je už zhotovený. Nyní bude třeba provést ještě venkovní úpravy včetně přístupového schodiště, které je obloženo finskou žulou,“ popsal dosavadní přípravy Jaroslav Kovářík a dodal, že nápisy budou zhotoveny v česko – francouzské verzi.



Město získalo moderní umělecké dílo z Francie, kde jej jako sádrový odlitek v roce 1969 vytvořil maďarský sochař Andráš Beck. Právě jeho přáním bylo dostat sochu Jana Palacha do jeho rodné země.



Do veřejné sbírky města Mělníka už lidé přispěli částkou převyšující dvě stě padesát tisíc korun, přičemž celkové náklady jsou odhadovány na jeden a půl milionu korun. Mělnický starosta Miroslav Neumann uvedl, že město pokryje částku ve výši jednoho milionu. „Finanční krytí celé akce jako společného česko–francouzského projektu má i společnou podobu. Na částečné pokrytí nákladů byla zahájena také sbírka ve Francii,“ vysvětlil starosta.



Doposud nejvyšší částkou na zhotovení památníku přispěl místní podnikatel Karel Jelínek, který městu odevzdal sto padesát tisíc korun. „Finanční příspěvek je sice psaný na jeho firmu, přesto tento dar vnímáme jako jeho osobní vyjádření k bývalému spolužákovi Janu Palachovi,“ dodal Kovářík.