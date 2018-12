Brázdim - Nový vůz slavnostně převzali zástupci spolku Brázdimský statek. Vozidlo budou zaměstnanci zařízení využívat především pro přepravu svých klientů.

Prakticky téměř „pod stromeček“ dostali sociální automobil zástupci spolku Brázdimský statek. | Foto: EPIC PR

Areál Brázdimský statek, který poskytuje komunitní bydlení pro aktivní seniory, obdržel svůj první vůz v rámci projektu Sociální automobil. Projekt funguje po vzoru evropských měst již 20 let, za tu dobu v rámci České republiky předal na stovky automobilů. Pro domov jde v celkovém pořadí již o 763. vůz.

„Myslíme si, že každá společnost, která s úspěchem provozuje svou činnost, by měla alespoň malou částí pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. Pro většinu domovů či zařízení pečujících o seniory není zrovna jednoduché pořídit si nový vůz, protože soustřeďují finanční prostředky především na péči o své klienty. Proto jsme se rozhodli vzít situaci do svých rukou a těmto zařízením i organizacím pečujícím o děti či hendikepované tímto způsobem pomoci,“ uvádí Miroslav Káninský, jednatel společnosti, která vozidlo věnovala.

Areál, kam dorazila nová osobní dodávka, je určen pro soběstačné seniory, kteří zde prožívají samostatný, plnohodnotný a aktivní život s jistotou zázemí a pomoci. „Nový automobil se nám bude opravdu hodit a máme z něj velkou radost. Usnadní nám přepravu našich klientů k doktorovi a nejrůznějším specialistům. Děkujeme všem, kteří se na realizaci tohoto projektu dlouhodobě podílejí,“ uvedl Pavel Zíka, majitel Brázdimského statku.

Na financování vozu se podílelo asi 22 subjektů napříč obory od velkých firem až po nejmenší jednotlivce z místních obyvatel i přilehlého okolí.