Sokol se skutečně objevil – a nainstalované kamery připravené na sledování hnízdění zachytily, jak si nový příbytek obhlíží. Ve středu na to upozornila Radmila Čukatová z centrály skupiny ORLEN Unipetrol, k níž Spolana náleží. S upozorněním, že jestliže pták možné bydlení okukuje, ještě to neznamená, že si je také vybere. Ukázalo se to loni, kdy zde sokoli nechali pro ně připravenou budku nevyužitou a zahnízdili jinde: v budce bez kamer, na koloně v jiné části areálu chemičky. A nevadilo jim, že tohle bydlení už bylo obsazené: než se nastěhovali, nejprve odtud vystrnadili poštolky.