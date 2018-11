Soud žalobu zamítl. V Neratovicích už mají koalici

Neratovice – V Neratovicích se povolební vyjednávání konečně uklidňují. Začíná být jasno. Novým starostou bude Roman Kroužecký, staronová koalice se dohodla na konkrétních bodech programu i na rozdělení funkcí. Vítězné NeraHnutí tak přechází do opozice.

Krajský soud v Praze zamítl návrh na neplatnost voleb kandidátů, který přišel z Neratovic. Do patnácti dnů tak musí být svoláno ustavující zastupitelstvo. V Neratovicích se bude konat v pondělí 12. listopadu v místním Společenském domě, kde teprve bude oficiálně potvrzeno, co si koaliční partneři domluvili.

Koalice je smluvená na spolupráci i obsazení postů a bude mít jen těsně navrch, dohromady dala jedenáct mandátů. Podle současné starostky Lenky Mrzílkové, která měla číslo jedna na kandidátce hnutí Neratovice jinak, tvoří koalici čtyři subjekty. „Koalice je předjednaná. Neratovice jinak bude mít dva místostarosty a dva radní, ODS jen zastupitele, Společně pro Neratovice obsadí místo starosty a jednoho radního, Volba pro Neratovice pak doplní radu,“ vysvětluje Mrzílková s tím, že se všichni mezi sebou domluvili na společných programových bodech.

Neratovice tak po osmi letech změní starostu a do vedení města se postaví Roman Kroužecký. I když jeho hnutí Společně pro Neratovice získalo jen dva mandáty, u uren ho podpořilo necelých jedenáct a půl procenta voličů. Do místostarostovských křesel usedne současná starostka Lenka Mrzílková a Marek Lenc z Neratovice jinak. Radu by pak mohli tvořit spolu se starostou a místostarosty Markéta Rajchertová, Kateřina Kořanová, Michaela Landová a

František Štěrba.

V opozici tak zůstane vítězné uskupení NeraHnutí v čele s Pavlem Šandou, SPD a KSČM. „I přes historické vítězství v komunálních volbách v Neratovicích – největší počet hlasů i největší procentuální zisk pro volební stranu od roku 1994 – osm zastupitelských mandátů NeraHnutí nestačilo na vytvoření koalice,“ říká Pavel Šanda s tím, že odmítli takzvanou velkou koalici se stranami současného vedení radnice, což je Neratovice jinak a ODS, ve které by nemělo ani starostu, ani většinu v radě města. „Takovou nabídku jsme nepovažovali za seriózní ve chvíli, kdy voliči jednoznačně odmítli politiku dosavadní koalice,“ vysvětluje lídr vítězného politického uskupení.

Koalici s NeraHnutím odmítli zástupci Společně pro Neratovice, i když s NeraHnutím konstatovali velkou programovou shodu; následně také ODS a Neratovice jinak. „Ukazuje se, že strany současné koalice k sobě mají navzájem blíž a obava ze změny u nich převažuje nad respektováním vůle voličů, kteří se jasně vyslovili pro nové směřování města. Navzdory svému volebnímu vítězství tedy bude NeraHnutí ve spolupráci s občany města prosazovat svůj program z opozice,“ dodává Šanda.

Jak bude vypadat nové vedení neratovické radnice

Starosta

Roman Kroužecký



Místostarostové

Lenka Mrzílková

Marek Lenc



Radní

Roman Kroužecký

Lenka Mrzílková

Marek Lenc

Markéta Rajchertová

Kateřina Kořanová

Michaela Landová

František Štěrba