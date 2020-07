Obyvatelé Veltrus nebudou mít až do odvolání možnost odložit bioodpad do biokontejnerů. Ty totiž v současnou chvíli nelze z technických důvodů umístit do vybraných ulic, kde se s nimi veřejnost mohla od 15. dubna pravidelně setkávat každou středu od 13 do 18 hodin.

Kontejner na bioodpad. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Roman Cichocki

Město ovšem upozorňuje, že lidé mají stále možnost biodopad odvážet na sběrné místo, které se nachází v Dlouhé ulici za fotbalovým hřištěm a má otevřeno v úterý a ve čtvrtek od 15 do 18 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin. Veřejnost by se ale měla vyvarovat tomu na sběrné místo dovážet stavební suť nebo nebezpečný odpad jako například eternit nebo azbest. Město také upozorňuje, že na místo nepatří pneumatiky, v jejichž případě mají občané využít některé ze smluvních míst zpětného odběru, tedy většinou autoservisy nebo pneuservisy. Ti, kteří se potřebují pneumatik zbavit, s nimi mohou zavítat například do Vojkovic nebo Kralup nad Vltavou.