„Opravit by se měl povrch všech komunikací a cena se vyšplhá zhruba na 670 tisíc korun. Město Mělník vybralo zhotovitele, a to firmu Neumann. Zároveň se k této akci připojí i rekonstrukce ulice Na Stráni v místě nad Mladoboleslavskou ulicí. Celá akce se tam navýší zhruba o 300 tisíc korun,“ uvedl první místostarosta Mělníka Milan Schweigstill. Průběh akce má být naplánovaný tak, aby bylo možné ulicemi projíždět.

Bazar podpoří kočičí útulek

Velký bazar nejen oblečení začne 14. července v Kulturním domě Vltava v Kralupech nad Vltavou. Pořádá jej kočičí útulek Devět životů se sídlem v Hospozíně a veškerý výtěžek z bazaru pomůže s financováním péče o opuštěné, týrané a nemocné kočky. Půjde o prodej oblečení pro děti a dospělé, hraček, porcelánu a dalších věcí v rozmezí od pěti do třiceti korun. Akce se koná od 14. do 17. července od 8 do 18 hodin, od 20. do 23. července od 8 do 18 hodin a 24. července od 8 do 15 hod.

Benefiční koncert pomůže opravit místní varhany

Koncert v kostele sv. Linharta v Cítově přispěje k obnově místních varhan. Benefiční koncert má název SOLA MUSICA – ANTOLOGIE Zobcová flétna od středověku po současnost a představí se v něm Jakub Kydlíček, zobcové flétny, live electronics, gong a hlas. Koncert pořádá Sdružení pro obnovu varhan v kostele sv. Linharta v Cítově, z.s. ve čtvrtek 9. července od 19 hodin. Vstupné bude dobrovolné a výtěžek bude použit na obnovu varhan v kostele v Cítově, na níž přispěje také Nadace ČEZ.