„Nouzový stav v České republice bude ukončen k 17. květnu. Od úterý 18. května bude Městský úřad Mělník fungovat opět v běžném režimu, tedy v běžných úředních hodinách. Nadále ovšem budou platit ustanovená hygienická opatření jako například nošení roušek, dezinfekce a dodržování 2 metrových rozestupů,“ uvedla mluvčí úřadu.

V Centru seniorů povolí návštěvy koncem května

Domovy postupně ruší omezení spojená s pandemií a senioři se těší na povolení návštěv od 27. května. Od 8. června pak otevřou domovy zcela. „Zakázané balíčky od rodin a známých pro naše klienty z důvodu špatné epidemiologické situace postupně byly opět povoleny. Otevíráme i naší kavárnu a možnosti osobního nákupu v ní,“ uvedla ředitelka.

Město posouvá a odpouští poplatky

Lidé mohou poplatek ze psa a poplatek za komunální odpad uhradit až do konce prázdnin, tedy do 30. srpna, a to bankovním převodem nebo na pokladně Městského úřadu Mělník. Od úterý již v běžných úředních hodinách. Městský úřad zároveň promíjí místní poplatek z pobytu za poplatkové období od 1. 4. do 30. 6. 2020. Od úterý 18. května bude městský úřad fungovat opět v běžném režimu, v běžných úředních hodinách, stále však za dodržování hygienických opatření.