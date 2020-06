Původní termín do konce června radní prodloužili. Aktuální návrh územního plánu je zveřejněn na webu města.

Vila Karola má nový projekt

Projekt na rekonstrukci mělnické vily Karoly je podle místostarosty Milana Schweigstilla dokončený. Prostory ve vile má uvolnit knihovna a po rekonstrukci je bude využívat základní umělecká škola, pro níž se budou prostory upravovat. Už nyní požádal městský úřad o stavební povolení.

Mělnické podzemí opět vítá návštěvníky pod náměstím

Skupiny zájemců se mohou opět vydat prozkoumat mělnické podzemí do odvolání v omezeném počtu do deseti osob ve skupině a za dodržení aktuálních hygienických opatření. Prohlídky zrekonstruované části mělnického podzemí a centrální studny s průvodcem začínají vždy v celou hodinu od 10 do 17 hodin. Prohlídky začínají v Turistickém informačním centru. Prohlídka podzemí trvá do 45 minut. Systém chodeb pod náměstím vybudovali již ve 13. století v pískovci a opuce mělnického kopce pod celým historickým jádrem města a aktuálně je zpřístupněna chodba ke studni. Vstupné je 50 korun.

Muzeum postupně odkrývá poklady svého depozitáře

Po otevření muzea plného výstav, muzejní kavárny i skalního obydlí ve Lhotce pokračuje Regionální muzeum Mělník také v aktivitách na sociálních sítích, kde příznivce nenechalo nudit po celou dobu karantény. Doslova poklady ukrývá archeologický depozitář muzea, a tak je muzeum postupně odhaluje v rámci seriálu na svém Facebooku, kde je zveřejněn již čtvrtý díl a v něm unikátní Jenišovický poklad. „V našich archeologických příspěvcích máte jedinečnou příležitost nahlédnout do dávné minulosti našeho regionu, přičemž se soustředíme především na to, co si naši předci v době bronzové z nějakého důvodu někde uschovali, avšak nikdy nevyzvedli,“ uvedla Kristýna Frelichová z Regionálního muzea Mělník.

Mirakulum se otevře dětem z devíti dětských domovů

Už pošesté zavítají do největšího zábavního parku pro rodiče a děti v regionu, milovického Mirakula, děti z dětských domovů z celého kraje. Ačkoliv v předchozích letech se akce pro ně konala vždy poslední květnový víkend, letos byla kvůli karanténním opatřením přesunuta až na tuto neděli 21. června. O zábavu v amfiteátru se postarají Flying Boys. Osmička gymnastů během své akrobatické show ukáže, že přeskočit či proskočit se dá opravdu všechno a že ve sportu nemusí jít jen o výkony a medaile, ale také o zábavu. Pokud rodiče dávají přednost klidnější zábavě a děti jsou blázínci do psů, tak jim možná udělají radost ukázky výcviku psů. V provozu budou všechny atrakce parku a také Tankodrom Milovice, kde se děti i dospělí mohou projet obrněnými transportéry, vyzkoušet paintball či zastřílet si z brokovnice. Otevřený bude také Vodní svět, takže v případě teplého počasí jsou plavky nutností.