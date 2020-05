Aktuálně mohly docházet pouze děti zaměstnaných rodičů do některých pracovišť školky (MŠ U rybiček, MŠ Čtyřlístek, MŠ Kaštánek a MŠ Písnička) v omezením provozu.

Knihovna rozšíří služby a hodiny

Veřejný internet na dvou počítačích, wi-fi a studijní pobyt opět nabízí Městská knihovna Neratovice od pondělí 25. května svým registrovaným čtenářům. Studijní místo je lepší si dopředu rezervovat na tel.: 315 682 307 nebo e-mailu: info@knihovnaneratovice.cz a stejně tak si zamluvit místo u počítače. Knihovna bude otevřena v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin, ve středu a čtvrtek od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Otevírací doba platí od 25. května do 31. srpna letošního roku.

Galerii Ve Věži otevře vernisáž výstavy z Bible

Po koronavirové pauze galerie opět otevře stylově vernisáží výstavy ve čtvrtek 28. května. V 18 hodin zahájí výstavu Moniky Novotné s názvem Od začátku do konce. Ilustrátorka ztvárnila začátek a konec Bible, Stvoření světa a Apokalypsu. „Ilustrace Stvoření světa jsou provedeny technikou tisku z výšky, Apokalypsa speciální sádrovou technikou. Druhou část tvoří výběr obrazů a mozaik z autorčiných tvůrčích začátků až po současnou tvorbu,“ uvedl tým Městského kulturního centra Mělník. Autorka studovala malbu v Praze a grafiku v Dublinu. Výstava obrazů potrvá do 26. července letošního roku.

Děti se zájmem o fotbal mohou zkusit nábor klubu

Fotbalový dětský den si užijí děti se zájmem o fotbal v pondělí 1. června od 16.30 hodin. Bude totiž plný fotbalových her a soutěží. Pořádá jej Fotbalový klub Pšovka Mělník a srdečně zve všechny kluky a holky, kteří se narodili v letech 2009 až 2015. „Zároveň pořádáme každé pondělí a čtvrtek od 16:30 nábor mladých nadějí do našeho klubu. Těšíme se na všechny kluky i holky narozené v letech 2009 2015,“ vzkazují trenéři přípravky FK Pšovka Mělník.