„Proto žádáme veřejnost, aby se na jednání zastupitelstva dostavili jen ti občané, kterých se přímo týká některý z bodů programu,“ žádá mluvčí města. Přítomní občané budou jednání sledovat on-line z vedlejší místnosti a po přihlášení přejdou k zastupitelům.

Znovu otevřené infocentrum nabízí i novou místní hru

Novou rodinnou hru Poznej Mělník nabízí také znovuotevřené Turistické informační centrum Mělník. K dostání je za 150 korun, a to denně vždy v otevírací době od 9 do 17 hodin, kromě polední pauzy na dezinfekci od 12 do 13 hodin.

Originální hru s mělnickými motivy z dílny místního kronikáře Martina Klihavce si mohou zájemci také objednat domů za stejnou cenu, a to na e-mailu Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku moosmelnik@seznam.cz. Na území města Mělníka je její rozvoz zdarma. Nouzový stav motivoval tvůrce nové rodinné hry k jejímu rychlému dokončení a aktuálně se s ní již některé rodiny baví doma.