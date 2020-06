Do pátku 10. července bude pošta v Cítově fungovat v pozměněném režimu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Od 29. června do 1. července ji bude moct veřejnost navštívit od 8 do 11 hodin, 2. července od 13 do 16 a 3. července opět od 8 do 11. V pondělí 6. července nebude pošta veřejnosti přístupná vůbec kvůli státnímu svátku a od 7. července se otevře vždy od 13 do 16 hodin. 10. července pak do ní budou moci lidé zavítat znovu mezi 8. a 11. hodinou.