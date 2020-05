„Vlastní těleso mostu mezi Chloumeckou a Vodárenskou je již téměř hotové. V pondělí 25. května se bude asfaltovat komunikace,“ informoval první místostarosta Mělníka Milan Schweigstill.

Ve stejný den je v plánu kolaudace opravené vozovky v ulici Legionářů. „Už v pátek zahájeny práce na frézování vozovky od křižovatky Na Svini až dolů k restauraci Mex. Následně bude položen nový asfaltový povrch v celé délce,“ uvedl místostarosta.

Pokládku asfaltu provádí firma Colas na základě výběrového řízení.

Úřad od pondělí rozšířil hodiny

V pondělí, ve středu i ve čtvrtek se lidé dostanou do Městského úřadu v Kralupech nad Vltavou. První dva dny je otevřeno od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, ve čtvrtek od 12 do 15 hodin a pro agendy odboru dopravy – registr řidičů, registr vozidel, dovozy vozidel, a pro agendy správního odboru – občanské průkazy a cestovní průkazy jsou úřední hodiny pro veřejnost také ve čtvrtek dopoledne od 8 do 11 hodin.

Zároveň je v provozu rezervační systém a k dispozici je také Czechpoint v informačním centru po celý týden.

Vstup je nadále s rouškou a rozestupy.