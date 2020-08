SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Vchod do podzemí by se měl dočkat opravy ještě letos

Oprava vstupu do mělnického podzemí a ke studni by se měla uskutečnit ještě letos. Vyplývá to z vyjádření místostarosty Milana Schweigstilla, podle kterého je stávající vstup nevyhovující kvůli tomu, že v létě se v něm drží velmi vysoká teplota a po celý rok se na místě sráží vlhkost.

Mělnické podzemí. | Foto: archiv mekuc/TIC

„Město na tento projekt získalo dotace od Středočeského kraje. Součástí bude i vizualizace podzemí,“ uvádí Milan Schweigstill. Mělnické podzemí vzniklo ve 13. a 14. století a mělo využití skladiště, sklepů, skladiště potravin a zboží, ale také úkrytu před nebezpečím. Rekonstrukce vodovodního řadu uzavře dvě ulice v Mělníku Obyvatelé Mělníka by se měly připravit na komplikace. Mezi zářím a koncem letošního roku by se totiž v ulicích Jugoslávská a Polní měla provádět rekonstrukce vodovodního řadu, která obě místa uzavře. Místostarosta Milan Schweigstill uvádí, že přesný termín prací ještě město upřesní a že úplná uzavírka ulic bude trvat pouze nezbytně nutnou dobu. Tyto ulice navíc čekají novinky i po Novém roce. Na náklady města by totiž mělo dojít ke kompletní rekonstrukci jejich povrchů. Rekonstrukci ulice Lesní pozdrží cyklistický závod Přečíst článek › Mělník už našel zhotovitele re-use haly v Plavební ulici Mělník našel zhotovitele re-use haly. Stavba by měla začít na počátku roku 2021 a hotová by měla být v létě. Radní schválili smlouvu o dílo s firmou z Roudnice. Pro halu byl vyvinutý speciální modul v rámci evidence. Celkové náklady dosahují téměř 7,5 milionů korun, přičemž 85 procent částky uhradí dotace z Evropské unie z Operačního programu životního prostředí. Stavba se bude nacházet u areálu technických služeb v ulici Plavební a bude sloužit jako centrum pro opětovné využití použitých věcí. Chodníky by mělo město dokončit ještě letos Nové chodníky k ulici K Neuberku by měly být dokončeny ještě letos. Vyplývá to z vyjádření místostarosty města Mělníka Milana Schweigstilla. Na Blatech a v ulici Kokořínská navíc má vzniknout nový přechod pro chodce, který občané vyžadovali již delší dobu. Měla by se jím především posílit bezpečnost lokality. Přechod má být výrazně vyznačený a měl by zapříčinit to, že řidiči při projíždění po tamější silnici kvůli němu zmírní rychlost svých vozidel. Lupič si z rybářské bašty s sebou odnesl také výčep Do rybářské bašty v ulici Na Hrázi v Tursku se v době od čtvrtka 13. srpna 15 hodin do pátku 14. srpna 17:30 hodin vloupal zloděj, který tam vypáčil okenice a způsobil škodu téměř ve výši čtyřiceti tisíc korun. S sebou si odnesl výčepní zařízení, alkoholické nápoje a rybářské vybavení. Případ prošetřují policisté Obvodního oddělení Libčice nad Vltavou jako přečin krádeže a lupiči hrozí až dva roky za mřížemi. „Policisté přivítají jakékoliv informace od případných svědků. Všechny důležité poznatky mohou občané sdělit osobně na Obvodní oddělení policie Libčice nad Vltavou, nebo mohou kontaktovat vyšetřovatele případu na telefonním čísle 974 866 400,“ říká policejní tisková mluvčí Michaela Nováková s tím, že lidé mohou využít také bezplatnou linku 158. Seniorům na zámcích hrozí požáry nejvíce Přečíst článek ›

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu