Dospělí i děti zaplatí za vstup 50 korun.

Stavba je vysoká 42 metrů a vyhlídkový ochoz se nachází ve výšce 25 metrů.

Vrátenská hora dosahuje 508 metrů nadmořské výšky a je vzdálená šest kilometrů od města Mšeno a sedmnáct kilometrů od Mělníka.

Opravy omezí pohyb chodců i parkování

V severní části náměstí Odboje v Kostelci nad Labem začala rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení. Informaci zveřejnilo město na svém webu.

Práce s sebou nesou i komplikace. Zasáhly totiž slepou komunikaci, která navazuje na ulici Bažantnická. V těchto místech tedy došlo k omezení pohybu chodců a parkování. Komplikace by měly trvat až do konce srpna, kdy by rekonstrukce měla skončit.

Ulice Bažantnická se dočkala oprav už loni na jaře. Ty si tehdy vyžádaly uzavření slepé části náměstí Odboje od 4. do 8. března, a to od křižovatek ulic Tyršova, Nitkova a Bažantnická. Akce po omezenou dobu znemožnila vjezd i výjezd vozidlům.

Jiří Štraub