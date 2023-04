/FOTOGALERIE/ Báře Kulhánkové a Tomášovi Hornovi z mělnického baru Brloh, který se nachází v druhém patře stejnojmenné barbecue restaurace, se povedlo zařadit mezi nejúspěšnější barmany v České republice. Na letošním ročníku národního kola nejprestižnější barmanské soutěže světa Diaego Reserve World Class, organizovaném společností Stock Plzeň – Božkov s.r.o., se jim skoro z pěti desítek soutěžících podařilo postoupit mezi 12 nejlepších barmanů až do celorepublikového finále, které se koná 24. a 25. května v Praze.

Bára Kulhánková v semifinále. | Foto: Martin Medek

„Je to pro mě naprosto nečekané, a to že jsme se tam dostali s Tomášem oba, je neuvěřitelný úspěch a jsem z toho nesmírně šťastná.“ říká barmanka Bára, pro kterou je to za krátkou dobu již druhý velký úspěch poté, co v prosinci minulého roku zvítězila ve Francii ve světovém finále barmanské soutěže Monin Cup zaměřující se na mladé barmany do 27 let.

„Bylo to velké překvapení a radost,“ říká Tomáš Horn a dodává: „Věděl jsem, že jsem do toho dal vše, ale o postupu jsem i tak pochyboval, proto jsem byl opravdu nadšen, když zaznělo mé jméno“.

Podívejte se: Street Food Festival provoněl neratovické náměstí

V loňskem říjnu otevřený mělnický bar se tím stal společně s věhlasným karlovarským Becher‘s Barem z hotelu Pupp jediným v České republice, kterému se povedlo, aby postoupil více než jeden člen barového týmu. A to vše i přes konkurenci tradičních a zavedených pražských barů.

Manažer a šéf barman mělnického baru Brloh Tomáš Nyári vyzdvihuje aktuální úspěch, který byl vyhlášen 18. dubna v karlovarském hotelu Pupp, velmi vysoko. „World Class je to nejvíce, co může barman v celosvětovém měřítku vyhrát. Celá soutěž by se dala svou prestiží přirovnat k olympijským hrám pro barmany. A to, že se oba přihlášení barmani z našeho nově vzniklého baru z malého města dostali do úzkého finále, je naprosto jedinečný úspěch.“

Hlavně děti si užily den s četníky v Lobkovicích. Nechyběli ani komedianti

Tomáš Nyári se stal sám celkovým vítězem národního kola World Class v roce 2019 a na světovém superfinále v Glasgow se umístil mezi 20 nejlepšími barmany světa. V letošním roce se vítěz českého kola podívá do jihoamerického Sao Paula a pokusí se navázat na velký úspěch Vitězslava Ciroka z výše zmíněného Becher‘s Baru, který se na světovém finále v loňském roce v Sydney umístil na třetím místě.

A jaká byla cesta k tak velkému úspěchu? V semifinálovém kole musel každý barman představit odborné porotě drink typu highball, který se dá zjednodušené popsat jako whisky se sodou. V tomto případě se jednalo o whisky Johnnie Walker Black Label s domácím cordialem, tedy sladko-kyselou složkou, a perlivou vodou.

Ceny zůstaly stejné jako minulý rok. První úroda chřestu na Mělnicku je tu

Při přípravě drinku museli soutěžící navíc zohlednit principy udržitelnosti a připravit jej z ingrediencí, které v baru běžně používají a mívají jich přebytek. Smyslem je zužitkovat vše bezezbytku a nevytvářet další odpad. Na prezentaci koktejlu měli před porotou přesně sedm minut, přičemž hlavním cílem bylo nejen nepřekročit časový limit, ale také porotu zaujmout poutavým vyprávěním o vzniku samotného nápoje, který si připravili.

Tomáš s Bárou dokázali zaujmout jak svou prezentací, v rámci které si pro porotce připravili i překvapení v podobě rozšířené virtuální reality na tabletu, tak použitými ingrediencemi, například sladu z pivovaru Němý Medvěd, který se nachází v patře přímo nad barem.