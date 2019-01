Kromě spalovny přichází v úvahu například využití už existujících nebo připravovaných zařízení v sousedních krajích.

Spalovna tuhého komunálního odpadu pro celý Středočeský kraj, která by měla nejpozději do roku 2024 vyrůst u hornopočapelské elektrárny, možná nakonec nevznikne. Středočeský radní pro životní prostředí Ivo Šanc potvrdil, že kraj pokračuje v ekonomickém i ekologickém hodnocení tohoto záměru a hledá řešení, které by bylo optimální pro všechny obce ve středních Čechách.

O spalovně u Mělníka se podle něj mluví jako o reálné možnosti s výhodou využití získaného tepla díky už existujícímu teplovodu vedoucímu z elektrárny do hlavního města. „Tento záměr však nikde není prezentován jako závazný nebo definitivní," připomíná Ivo Šanc s tím, že mnohé obce v kraji se s touto myšlenkou neztotožňují. „Obce, nacházející se ve větší vzdálenosti od Mělníka, se obávají, že transport odpadu by náklady a cenu za jeho zpracování příliš navýšil. Jsou přitom přesvědčené, že by byly schopné najít pro ně příznivější řešení," vysvětluje radní.

Dopad na životní prostředí

S nápadem postavit a provozovat v Horních Počaplech spalovnu tuhého komunálního odpadu pro celý Středočeský kraj, nesouhlasí ani vedení mnohých měst a vesnic přímo z regionu. „Jejich negativní postoj pramení z obav z nepříznivých dopadů nákladní dopravy v oblasti i vlastního spalování na kvalitu ovzduší, respektive životního prostředí," poznamenává Ivo Šanc.

Pokud bude plán výstavby spalovny z peněz společnosti ČEZ skutečně odložen, už nyní se podle radního pro životní prostředí nabízejí další možnosti, jak situaci vyřešit. „V úvahu přichází například využití existujících nebo připravovaných zařízení v sousedních krajích. Očekávat lze navíc také investiční aktivity soukromých společností, které v odpadovém hospodářství podnikají," připomíná Ivo Šanc a doplňuje, že je třeba nezapomínat také na neustále se rozvíjející moderní technologie zpracování komunálního odpadu. Například pyrolýzu, biochemické postupy a další. „Je docela možné, že některé z nich budou v dohledné době dostupné pro běžný provoz. Celá záležitost tak rozhodně ještě není uzavřená," podotýká středočeský radní.

V roce 2024 má v Česku skončit skládkování komunálního odpadu. Středočeši ročně vyprodukují zhruba 450 tisíc tun odpadu, toto číslo by ale mělo klesat v souvislosti se zvyšujícím se podílem tříděného odpadu. Plánovaná spalovna má mít kapacitu 400 tisíc tun.

