Spisovatelka přináší další silný příběh

Kralupy – Spisovatelka Hana Hindráková se svými besedami o africkém kontinentu a autorském čtení navštěvuje místa po celém Česku. Před několika dny besedovala o Keni i v Kralupech nad Vltavou.

Po úspěšném románu Smrtící byznys, který se několik měsíců po vydání dočkal dotisku, přichází Hana Hindráková s dalším silným příběhem. Tentokrát však žádná jeho část není fiktivní, ale jedná se o příběh skutečný.

S Josephem Njorogem se spisovatelka seznámila minulý rok prostřednictvím internetu, když se snažila získat detailní informace k problematice keňských dětí ulice. „Joseph působil jako ředitel centra pro děti ulice a byl velmi nápomocný. Vyplnil mi s dětmi na ulici dotazníky, abych měla co nejpřesnější informace k vytváření charakterů postav,“ říká autorka.

Když Hana Hindráková v lednu letošního roku navštívila pošesté Keňu, setkala se osobně i s Josephem Njorogem. „Jakmile mi odvyprávěl svůj příběh, hned jsem věděla, že ho chci napsat. Je to skvělý člověk, který si prošel něčím, co si vůbec nedovedeme představit a nyní dělá velmi záslužnou činnost,“ pokračuje Hana Hindráková.

Když bylo Josephovi 6 let, rozhodl se, že uteče z domova. Jeho matka byla silná alkoholička, bila ho kvůli maličkostem a místo jídla mu dávala kukuřično prosné pivo, jehož prodejem se snažila uživit. Joseph už to nemohl dál snášet. Na ulici se ho ujal dětský gang „Jedenáct bratrů“ a zasvětil ho do různých praktik žebrání, okrádání lidí a bohužel i čichání lepidla a braní drog.

„Čichání lepidla je pro děti ulice většinou jedinou šancí, jak se alespoň na chvíli vymanit z kruté reality. Nejen že zahání pocit hladu, ale způsobuje i příjemné halucinace. A chleba je osmkrát dražší než lahvička lepidla,“ vysvětluje autorka.

Josepha z ulice zachránil Dr. Muli, který mu dal nesčetně mnoho šancí, než se mu podařilo zadaptovat na nové prostředí centra pro děti ulice. Joseph vystudoval a získal dobře placené zaměstnání. Jednoho dne se rozhodl, že se zajde podívat na ulici do míst, kde trávil čas s Jedenácti bratry. S hrůzou zjistil, že deset z jedenácti jeho přátel již zemřelo a jedenáctý je na pokraji smrti. Několik nocí nemohl spát a v jednom kuse přemýšlel, proč právě on přežil a dostal šanci žít dobrý život. Nakonec se rozhodl, že nemůže dál pokračovat ve svém pohodlném životě, a že musí Bohu oplatit jeho pomoc. Odešel z práce a za vlastní úspory založil centrum pro děti ulice, kde se nyní stará o 80 chlapců ve věku od 10 do 16 let, kteří by jinak živořili na ulici. „Kniha se bude jmenovat Nezlomný a odhaduji, že vyjde na jaře příštího roku,“ prozrazuje autorka, na co se čtenářky a čtenáři mohou těšit.

Studénka 16.4.2018 - Keňa v románech

Poděbrady 20.4.2018 - Keňa v románech

Litomyšl 23.4. - Můj africký příběh

Budislav 24.4.2018 - Lék nebo zabiják

Pardubice 25.4.2018 - Keňa v románech

Heřmanův Městec 10.5.2018 - Keňa v románech

Praha 12.5.2018 - autogramiáda, knižní veletrh Svět knihy

Hradec Králové 21.5.2018 - Keňa očima spisovatelky

Tábor 31.5.2018 - Keňa v románech