Celé to začalo týden před Velikonoci. „Při hledání zápisků z kroniky města Mělníka došlo ke zjištění, že roky 2021 a 2022 neexistují. Co ale existuje, jsou platební příkazy panu kronikáři, který za tvorbu pobíral 120 tisíc ročně. Výši odměny jsem historicky kritizoval, jelikož v jiných městech je standardem odměna do 20 tisíc ročně," napsal radní Trejbal (ODS) na svém facebookovém účtu.