„Na jednání zastupitelstva jsme schválili na dodatečný platební výměr částku 0,5 milionu korun. Aktuálně však probíhá odvolání, protože naši odborníci jsou přesvědčeni, že tento nájem nespadá do režimu DPH,“ uvedl místostarosta Petr Volf.

Do stejné situace se podle něj v současné době dostává mnoho měst, která pořádají kulturní akce tohoto typu. „Najmou část ulice nebo více ulic provozovateli atrakcí nebo agentuře, která zajišťuje catering, ale to je v režimu bez DPH. Mělník se nyní stal jakýmsi pilotním precedentem, aby se vědělo, jak to v budoucnu bude probíhat. Tato kontrola byla pro všechny překvapivá a ostatní města, která pořádají podobné oslavy, nyní čekají, jakým způsobem to u nás dopadne,“ doplnil Volf.

Radnice podle zákona musela požadovanou částku uhradit, nyní však chce docílit toho, aby se peníze vrátily městu zpět. Podle místostarosty jde o živou záležitost, která pravděpodobně dojde k soudnímu řízení. „Očekáváme, že podobné kontroly proběhnou i za roky 2018 a 2019. Chceme dosáhnout toho, aby tento druh nájmu do zmíněného režimu finanční správy nespadal,“ dodal Volf.