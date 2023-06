Brázda předpokládal, že by povolení k průjezdu Polabím mělo zařídit samo město, protože je vláček lákadlem pro turisty. Radnice ale trvala na běžné úřední cestě k povolení.

Už tehdy podnikatel zmínil možný záložní plán, tehdy bez dalších podrobností. „Pro letošní sezónu pro vás připravujeme nové trasy. Končíme s pravidelnými okruhy po Mělníku a vláček přesouváme do Zooparku Zelčín," stojí nyní na webových stránkách Vláčku Mělník.

„Nakonec jsme se s městem nedohodli,“ potvrdil Deníku Brázda. „Tudíž jezdím po Mělníku jen to, co je objednané - školy, školky. Vůle nebyla ze strany města a následně ani z mojí. Vláček provozuji šest let a po tak dlouhé době si nenechám šlapat na kotníky," poznamenal provozovatel vláčku, který město o povolení k legálním jízdám parkem nepožádal.

Letošní sezona by podle něho navíc na Mělníku znamenala značné omezení kvůli rozkopané Plavební ulici. Zda se vláček do města na soutoku zase vrátí, nedokáže říct. „Je to škoda, jiná města za takovouto službu provozovatelům platí," připomněl.

Na jízdy turistického vláčku parkem přišly na radnici stížnosti, podle kterých by mohl být nebezpečný. Zároveň se ukázalo, že jeho provozovatel nemá pro průjezd Polabím, kde platí zákaz pro všechna motorová vozidla, příslušná povolení. U dalších tras vláčku problém nebyl.

„Město nezasahuje do veřejně přístupných komunikací, tam nikoho omezovat nemůže. Pokud někdo potřebuje zábor, řeší to příslušný správní orgán," vysvětlil radní pro dopravu Jindřich Špergl.

O výletním vláčku



Výletní vláček je souprava mašinky a tří vagonů s celkovou kapacitou 36 sedících pasažérů. Maximální rychlost soupravy je 20 km/h.