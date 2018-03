Sportovní třída v Neratovicích pokračuje. Zapojte se i vy!

Neratovice – Obnovili bývalou spolupráci a slaví úspěch. Teď v něm chtějí pokračovat. Fotbalový klub Neratovice – Byškovice spustil se začátkem školního roku 2017 – 2018 ve spolupráci s místní ZŠ Ing. M. Plesingera-Božinova sportovní třídu, do které chodí od šestého ročníku fotbalově nadaní žáci či žákyně. Nyní obě organizace zbrojí na další školní rok, do kterého stále hledají vhodné uchazeče.

Dvanáct škol bojovalo v Neratovicích o finále McDonald's Cupu.Foto: Jan Pechánek

Projekt fotbalové třídy je na Mělnicku v současné době ojedinělý, samotná výuka nabízí kromě tradičních předmětů zvýšený počet hodin tělesné výchovy a téměř každodenní spolupráci s FK Neratovice.



Zařazení do sportovní třídy bude předcházet podání přihlášky a následné talentové zkoušky, ze kterých vzejde patnáctka nejvhodnějších uchazečů. Pokud chce i vaše dítě být od šesté třídy součástí tohoto unikátu, přihlášku odevzdejte nejpozději do 21. března. Naleznete ji na webových stránkách školy, podrobnější informace lze zároveň získat na telefonním čísle +420 724 103 324 (Vladimír Kaňka, předseda klubu).



Kritéria pro zařazení do třídy se sportovním zaměřením

- úspěšné složení talentových zkoušek

- prospěch bez známek 4 a 5

- hodnocení chování – velmi dobré

- zapojení ve sportovním oddílu nebo kroužku



Kritéria pro setrvání ve třídě se sportovním zaměřením

- členství ve sportovním kroužku či oddílu

- pravidelná docházka na tréninky a na ně navazující soutěže

- aktivní účast na výuce TV včetně plavání a bruslení

- aktivní účast na mimo výukových aktivitách – např. lyžařský kurz v 7. ročníku

- hodnocení chování velmi dobré

Reprezentace školy

- nominaci žáků na soutěže sestavují učitelé TV na základě výsledků v TV činnosti a

výsledků ve sportovních oddílech a kroužcích

- uvolnění z vyučování – na návrh učitelů TV schvaluje vedení školy

pozastavení nominace - zhoršený prospěch nebo chování, neplnění školních povinností



Vyřazení ze třídy se sportovním zaměřením

- vlastní žádost prostřednictvím zákonných zástupců

- opakovaný neprospěch – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení

- opakované zhoršení chování – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení

- nedostatečný prospěch a následné opakování ročníku

- dlouhodobé přerušení aktivního členství ve sportovním oddílu nebo kroužku (mimo závažné zdravotní problémy)

- dlouhodobá neúčast na výuce TV (mimo závažné zdravotní problémy)



Podmínečné vyřazení ze třídy se sportovním zaměřením

- neprospěch – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení

- zhoršené chování – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení

- přerušení aktivního členství ve sportovním oddílu nebo kroužku (mimo závažné zdravotní problémy)

- dlouhodobá neúčast na výuce TV (mimo závažné zdravotní problémy)

Obsah talentových zkoušek:

- běh na 60m

- skok daleký

- hod kriketovým míčkem

- šplh

- gymnastická obratnost - přeskok, kotouly

- fotbalové dovednosti - vedení míče, přihrávání, střelba, obcházení soupeře, driblink