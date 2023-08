Strach střídal vztek, vzpomíná na srpen 1968 mělnický pamětník Karel Lojka

/FOTOGALERIE/ Nejistotu a strach, co bude dál, zažívali před pětapadesáti lety při vpádu vojsk zemí Varšavské smlouvy občané Československa. Smutné výročí si připomíná i Mělník, kde pokračuje do konce srpna výstava dobových fotografií, kterou završí beseda s pamětníky. K tématu vzniká i kniha plná dnes už zapomenutých příběhů, třeba jak čtrnáct Kralupanů uteklo do západního Německa na doma vyrobených lodích.

V Masarykově kulturním domě na Mělníku probíhá až do 31. srpna výstava fotografií a příběhů ze srpna 1968. | Foto: Deník/Alena Hedvíková