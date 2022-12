Do projektu se může zapojit každý. Stačí si jen vybrat z dvaatřiceti přání, která čtenáři naleznou na facebookovém profilu Staň se Ježíškem. Pod fotkou si zarezervují dárek, který chtějí koupit. Ten je následně nutné odvézt na sběrné místo do mělnického vinařství Kraus, a to nejpozději do neděle 18. prosince.