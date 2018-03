Starostové sedmnácti obcí žádají od kraje řešení dopravy

Mělnicko – Představitelé obcí dotčených připravovanou výstavbou spalovny odpadu ZEVO Mělník založili sdružení. Žádají vyřešení dopravy a změny v právní legislativě.

Starostové obcí v okolí chystané spalovny ZEVO požadují po krajském úřadu vyřešení svozu odpadů. Sepsali společné prohlášení, kde požadují jasné vyřešení dopravní infrastruktury. Podle mělnického starosty Ctirada Mikeše jsou v opačném případě starostové odhodlaní udělat vše pro to, aby se v této lokalitě ZEVO stavět nezačalo. „Víme, že nemáme moc možností. Ale hlavní a nejsilnější nástroj má obec Horní Počaply. Oni mají územní a regulační plán v rukou, to je velmi silný nástroj pro ovlivnění investiční výstavby,“ vysvětlil Mikeš s tím, že ostatní starostové tahají jen za kratší provaz. Vlastně mohou jen protestovat.

Podle slov mělnického starosty bude ale během pár dní na Mělnicku probíhat zasedání české vlády a právě někteří starostové obcí dotčených spalovnou by se měli setkat s ministerským předsedou. A hlavním bodem jejich jednání by mělo být především projednávání dopravy a odpadů. „Je to celostátní záležitost. Není možné, aby takovou situaci řešily samotné obce,“ tvrdí Mikeš.

K výzvě pro Středočeský kraj, kde představitelé obcí požadují, aby Kraj inicioval legislativní změnu zákona o odpadech, se připojilo sedmnáct obcí, nejen ve Středočeském, ale i Ústeckém kraji. „Smyslem prohlášení je, abychom skutečně dotlačili kraj, ale zejména rezorty životního prostředí, dopravy, ale možná i průmyslu a obchodu k tomu, aby se problematika odpadu, i ve vazbě na naše zařízení, začala řešit,“ řekl Mikeš. A dodal, že starostové jsou připraveni udělat vše pro to, aby spalovna v dané lokalitě nebyla postavena, pokud nebude vyřešena dopravní otázka.

Skupina ČEZ chce spalovnu v Horních Počaplech, oficiálně nazvanou ZEVO Mělník, uvést do provozu v roce 2024, argumentuje zákazem skládkování odpadů. Starostové ale chtějí, aby kraj inicioval legislativní změnu zákona o odpadech ve vztahu k termínu EU do roku 2030, respektive 2035. Stát podle Mikeše není připraven na konec skládkování od začátku roku 2025. „V České republice jsou pouze čtyři zařízení, která by měla zákaz skládkování řešit. Jsou to spalovny Liberec, pražské Malešice, Plzeň a Brno. Ve výstavbě je spalovna v Ostravě - Porubě a počítá se s Komořany. Nutná jsou ne čtyři zařízení, ale musí jich být alespoň deset nebo jedenáct,“ vysvětluje mělnický starosta.

Při nedávném veřejném projednávání vlivů chystané spalovny na životní prostředí zaznělo, že stavbě by měla předcházet stavba obchvatů kolem obcí. Zastupitelé obce Horní Počaply vyjádřili s projektem v současné podobě nesouhlas. I další obce podmiňují stavbu spalovny právě vyřešením problému dopravy. Místní se totiž bojí znečištění ovzduší i velké dopravní zátěže.

Ve společném prohlášení teď starostové po kraji požadují například okamžité zadání zpracování dopravní studie. Chtějí také, aby přednost dostala železniční doprava, a to tak, že bude 70 procent odpadu přepravováno po železnici. Studie by podle starostů měla zohlednit železničně dostupné lokality i mimo Středočeský kraj, například v Ústeckém kraji.

Podle statutárního zástupce hejtmanky a náměstka hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloše Petery toto prohlášení dorazilo už před týdnem. „Problém je především v řešení dopravní infrastruktury, konkrétně jsme dostali od obcí požadavky na obchvaty. Náklady na ně však přesahují možnosti kraje, ale budeme hledat řešení. Na toto téma budeme jednat i s představiteli současné vlády v demisi, která má ve středu výjezdní zasedání ve Středočeském kraji,“ uvedl Miloš Petera s tím, že v současné době zpracovává kraj studii řešení tohoto projektu. „To bude reflektovat i požadavky obcí. Počítáme tedy i s tím, že se starosty budeme nadále jednat.“

Sdružení starostů obcí dotčených plánovanou výstavbou Zařízení na energetické využití odpadu Horní Počaply (ZEVO)

- Mělník

- Dolní Beřkovice

- Dolní Zimoř

- Cítov

- Liběchov

- Bechlín

- Štětí

- Býkev

- Byšice

- Velký Borek

- Mělnické Vtelno

- Malý Újezd

- Tišice

- Jizerní Vtelno

- Bezno

- Želízy

- Kropáčova Vrutice.