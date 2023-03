Starý most přes Labe bude do léta zavřený. Nový most i řidiče čekají těžké časy

/FOTOGALERIE/ Ze dvou mělnických mostů zůstane řidičům na čtyři a půl měsíce pouze jeden. Přes Strakův most od začátku příštího týdne až do poloviny letních prázdnin neprojedou. Vrátí se tak ke zkušenostem z doby před pěti lety, kdy byl most, kterému místní neřeknou jinak než starý, kvůli celkové rekonstrukci zavřený. Druhý most přes Labe, nový, byl tehdy den co den nabitý auty.

Most Josefa Straky v Mělníku. | Foto: Deník/Barbora Walterová