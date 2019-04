„Podle mého názoru v tomto případě nedošlo ke spáchání trestné činnosti, která by se dotkla majetku města. Netvrdím ale, že péče o majetek z hlediska správy úřadů a možná i ze strany provozovatele byla optimální. Z mého pohledu však nejde o trestněprávní záležitost. Vše ovšem záleží na posouzení orgánů činných v trestním řízení,“ nechal se slyšet starosta Ctirad Mikeš.

Dále také informoval o plánované rekonstrukci krematoria, která by měla začít v letošním roce, a to opravou střechy, jež je ve špatném stavu. Do roku 2022, kdy končí nájemní smlouva současnému provozovateli, by měla být hotová také rekonstrukce jedné pece.

Poté bude krematorium předáno k provozování vysoutěžené firmě.