České dráhy čeká souboj s Leo Express, RegioJetem a společností KPT Rail. „V souvislosti se zajištěním veřejných služeb na lince R23 Kolín – Ústí nad Labem byly osloveny České dráhy a tři dopravci, kteří projevili zájem,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Ministerstvo dopravy jména dopravců oficiálně neoznámilo. Leo Express už dříve potvrdil svůj zájem. „Na trať R23 jsme podali nabídku. Jednou ze zvažovaných možností je nasadit na této trati nízkopodlažní vlaky vybavené Wi-Fi či klimatizací,“ uvedl mluvčí firmy Emil Sedlařík.

RegioJet účast oficiálně nekomentoval, deníku Zdopravy.cz jeho zájem potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje. „Případné plány či vyjádření našeho zájmu o provozování spojů na konkrétních objednávaných trasách obecně předem nemůžeme nijak komentovat. Obecně platí to, že RegioJet coby největší středoevropský soukromý dopravce v osobní železniční dopravě neustále rozšiřuje své aktivity ve všech segmentech železniční dopravy,“ řekl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Zřejmě největším překvapením je zájem společnosti KPT Rail. Firma s tisícikorunovým základním jměním vlastněná zapsaným spolkem se už neúspěšně pokoušela proniknout do Královéhradeckého kraje, teď se ke svému provozu občasných vlaků na lokálkách snaží prosadit i v elektrické trakci. Co plánuje státu nabídnout firma bez velkých zkušeností v dálkové dopravě či bez praxe s provozem elektrických vlaků, nechce její generální ředitel Jaroslav Kugler uvést. „Informace jsou interního charakteru a nebudeme je sdělovat s ohledem na probíhající soutěž,“ uvedl Kugler.

Lepší vlaky až od konce roku 2024

Dopravci mají lhůtu na podání nabídek do druhé poloviny února. S vítězem uzavře ministerstvo dopravy smlouvu na zahájení provozu od prosince letošního roku na celkem osm let. Do prosince 2024 mohou dopravci jezdit ve standardu nabízeném na trase dosud, potom dojde ke zvýšení požadavků na kvalitu poskytované služby.

Výběr bude prováděn mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek, ministerstvo opět použije takzvaný rozstřel. Stejným způsobem stát vybral na rychlíkové linky Arrivu, samotný proces ale stále řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.