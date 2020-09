„Rozpočet na příští rok nepočítá se zvýšením počtu strážníků,“ potvrdil například mělnický místostarosta Milan Schweigstill.

Současný počet strážníků u městské policie je čtyřiadvacet, kteří se však střídají ve čtyřech směnách. „V reálné denní směně bývá maximálně kolem čtyř až pěti strážníků, což pro tak velké město, jako je Mělník, není úplně dostačující počet,“ připustil místostarosta.

Optimální by podle něj bylo, kdyby bylo strážníků více. Permanentně se tedy hledá nějaký vyvážený kompromis.

Mezi riziková místa patří podle radnice ta, kde se vyskytuje vysoký počet lidí. Jde třeba o dopravní terminály. Na autobusové nádraží by tedy v budoucnu mělo dohlížet asi dvacet kamerových bodů.

V Neratovicích jsou podle starosty Romana Kroužeckého rizikové spíše vyloučené oblasti, s kriminalitou ale město prý nemá velké problémy. „Momentálně máme naplněný stav městských strážníků s tím, že jedna policistka půjde na mateřskou dovolenou. Když ale máte na směně dva tři strážníky, na rozlohu města to není moc,“ poznamenal starosta a doplnil, že neratovická městská policie dohlíží i na Korycany a Horňátky či městské části jako Lobkovice, Byškovice nebo Mlékojedy.

Kralupy nad Vltavou budou muset podle ředitele městské policie Ladislava Vovse doplnit stav o dva strážníky. „V tuto chvíli máme tabulkový stav 21 lidí, 5 lidí pracuje stále v ranních směnách, 16 je zařazeno do dalších směn,“ popsal ředitel.

Stav je podle něj při plnění současných úkolů od vedení města dostačující. „Strážníci jsou na směnách po čtyrech. K pokrytí města ale potřebujeme jen tři, ten jeden navíc je tam jen kvůli tomu, aby byla dostatečná kapacita, i když jeden strážník bude mít dovolenou,“ dodal Voves.

Jedna hlídka, která je v terénu, musí pak prioritně zajišťovat výjezdy k případům hlášeným na linku 156. V Kralupech takových hovorů prý proběhne patnáct denně. „Teprve sekundárně se můžeme věnovat nějaké preventivní činnosti,“ podotkl ředitel.

Pokud by prý hlídky byly dvě, jedna by se mohla nepřetržitě zaměřovat na výjezdy a druhá na prevenci. „Pokud bychom chtěli navýšit počet hlídek v terénu z jedné na dvě, museli bychom do každé směny přijmout dva strážníky,“ upozornil Ladislav Voves.