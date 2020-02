U autobusového nádraží směrem do ulice Jiřího z Poděbrad je již v tuto chvíli připravena nová konstrukce lávky, která je osazena na své původní místo.

Stavební práce budou v tomto místě pokračovat úpravou přístupových cest pro chodce a cyklisty na lávku a také podél obou břehů Pšovky.

Stavba momentálně probíhá i podél řeky Labe, a to stoupáním trasy svahem do parku Na Polabí.

V těchto dnech se již také intenzivně pracuje v ulici Nemocniční, kde vznikne cyklopruh vedený mimo hlavní komunikaci.

„Potěšující zprávou také je, že Středočeský kraj počítá s dobudováním cyklostezky od Hadíku směrem k bývalé cukrovarské čistírně ještě v letošním roce. Dál by údajně měla pokračovat také výstavba Labské stezky z Kel do Tuháně, kterou má na starosti rovněž krajský úřad. I k tomu by mělo dojít letos,“ vysvětluje Vedoucí kanceláře vedení úřadu Barbora Walterová Benešová.