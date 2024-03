„Kdyby to bylo v kontextu stávající zástavby, tak bychom s tím neměli žádný problém a stačila by možná i jedna příjezdová komunikace, ale bytové domy znamenají o dost vyšší počet obyvatel, než kdyby na místě stály třeba dvojdomky," vysvětlovala na zasedání Karmela Strapczyková z Minic.

Lidé žijící v blízkosti lokality se obávají navýšení dopravy. A nelíbí se jim ani bytové domy, které podle nich příliš zvýší počet obyvatel čtvrti. Někteří z nich se proto vydali na únorové zasedání kralupského zastupitelstva města, aby zjistili co nejvíce informací k developerskému projektu.

V Kralupech nad Vltavou má vyrůst nová bytová zástavba. Vedle projektu Finep u vlakového nádraží se chystá i další projekt, tentokrát v Minicích. Záměr společnosti Terasy - Kralupy počítá s 360 bytovými jednotkami v bytových domech, dvojdomech, řadových i samostatně stojících domech. Dohromady by tam mělo přibýt 1200 až 1500 lidí.

„Od začátku projektu se mluvilo o napojení směrem k Nehošti, kudy se plánuje do budoucna obchvat Kralup. Napojení na kteroukoli jinou komunikaci není možné, a to hlavně z důvodu odmítavého stanoviska vlastníků pozemků, přes které by komunikace měla vést," vysvětlil Doležálek, který je zároveň zastupitelem města.

Jedině ulicí Ke Studánce

Jediný přístup k pozemkům je ulicí Ke Studánce. Ta se dále mění v polní cestu, která končí na křižovatce vedoucí ke kralupskému hřbitovu, do Dolan nebo k Debrnu - právě směrem k Nehošti. Jenže polní cesta je poměrně dlouhá a změnit ji v silnici by nebylo levnou záležitostí. Developer je tomu nakloněn, ovšem ve spolupráci s městem. Jak se na akci bude kdo podílet finančně, se teprve domlouvá.

Majitel společnosti Terasy – Kralupy Jan Salač poznamenal, že každý developerský projekt má své odpůrce. K debatě s minickými občany je přitom nakloněn. „Snažíme se s lidmi komunikovat, už před pár lety proběhly debaty s občany. Jsme v kontaktu i s městem, na základě jeho požadavku snížit počet bytových domů jsme tedy dva ubrali. Místo tří bytových domů jsou v projektu dva samostatně stojící domy a jeden bytový dům. Pak byl požadavek na navýšení počtu parkovacích stání, kterému jsme také vyhověli," řekl developer Deníku s tím, že pouze staví na svých pozemcích. „Na základě všech předpisů a všech náležitostí. Čelím v posledních týdnech nepříjemným situacím, které hraničí až s vydíráním," dodal.

V jaké fázi se projekt nachází. „Momentálně je projekt v územním řízení. S městem připravujeme smlouvu o spolupráci. Projekt má všechny povolené parametry a je v souladu s územním plánem," potvrdil Salač.

Projekt, který byl představen už v roce 2020, zdržela také válka na Ukrajině. „Plánovali jsme začít stavět už v červnu 2023, teď se blíží červen 2024 a nevypadá to, že začneme. Stavební úřad vydal stavební povolení už v březnu loňského roku," připomněl majitel pozemků o rozloze 14 521 hektarů.