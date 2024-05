Ačkoliv tam auta smí parkovat už od letošního ledna, stání využívají mělničtí majitelé aut, pro které je určeno, minimálně. Zatím je zabráno pár desítek ročních pronájmů. Prostor přitom nabízí 94 stání.

Proč se plocha s bezmála stovkou parkovacích stání nezaplnila podle představ vedení města? „Asi za to může pozdní uvedení do provozu. To, jak zvýšit zájem majitelů aut, plánujeme vyřešit letos v létě," poznamenal Špergl. Ve hře zřejmě bude i jednodenní či týdenní stání.

„Nechceme plochu nabízet podnikatelům. Parkoviště má sloužit hlavně obyvatelům Mělníka. Samozřejmě řešíme i možnost jednodenního pronájmu, kdy někomu přijede návštěva a chce mít auto na bezpečném místě," vysvětlil radní.

Dvoumilionová investice se tedy městu vrací pomaleji, než bylo v plánu. Parkoviště naproti policejní stanici v Bezručově ulici v Mělníku nabízí měsíční stání za 500 korun pro osobní auto, za obytný vůz pak 600. Kolik by stál jeden den nebo týden a zda se město k tomuto kroku vůbec rozhodne, bude pravděpodobně jasné na začátku července.