„V termínu od 2. září do 15. října bude provoz na křižovatce ulic Mostní, Masarykova a B. Němcové dočasně řízen semafory,“ oznámilo město na svém facebookovém profilu.

Zároveň čeká změna i chodce u přechodu pro chodce mezi Seifertovým náměstím a kulturním domem Vltava, kde se nacházejí stálé semafory. Čekací doba tam bude delší zhruba o dvě minuty. Cílem je v rámci možností pružný průjezd městem v době omezení.

Mostní je nyní v obou směrech průjezdná, zavřená Třída Legií se objíždí ulicemi Masarykova a Revoluční, pro Třebízského platí objízdná trasa ulicí V Pískovně.

Křižovatka Mostní, Masarykova a Němcové v době mimo špičky. | Video: Deník/Petra Špitálská

Současná podoba uzavírky při stavbě kruhové křižovatky má zůstat až do poloviny října. „Realizační firma v tomto období plánuje udělat maximum prací jak na vnitřním kruhu křižovatky, tak na ostrůvcích v Mostní, aby byla doprava na průtahu městem co nejméně omezena. Také se pokusí co nejdříve otevřít výjezd ze třídy Legií,“ stojí v prohlášení města na sociální síti.