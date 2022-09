Výstavba mělnického obchvatu: blíží se slavnostní zahájení provozu druhé etapy

Opozici vadí vysoká cena k poměru velikosti stavby. „Budova má být jednopodlažní, kde mají být dvě učebny pro celkem 50 dětí, toalety a zázemí pro pedagogy. Tedy stavba velikosti rodinného domu na vlastním pozemku, která by měla stát 30 milionů korun? A to je cena bez interiérového vybavení, které by se muselo ještě za další peníze dokoupit. Každý si tento popis může přečíst v materiálu č. 203, který byl projednáván na posledním jednání zastupitelstva města Mělník,“ uvedl Tomáš Martinec (ODS).

Zastupitelé, kteří hlasovali proti výstavbě školky, se tak podle něj zachovali zodpovědně. „Je důležité říci, že kdyby došlo ke schválení akcí nové školky a pořízení pecí do krematoria, tak by zastupitelé na svém posledním jednání zcela vyčerpali finanční rezervu města. Za týden budou volby a do zastupitelstva přijdou noví lidé, kteří by tak neměli k dispozici žádné finanční prostředky pro řešení havárií, rostoucích cen energií, či dalších mimořádných výdajů,“ zakončil Martinec.

Palackého náměstí ožilo. Lidé oslavili 120. výročí i zavzpomínali na povodně

Kremační pece plánovalo vedení města koupit za třiadvacet milionů korun. Nakonec byl bod z programu zastupitelstva vyjmut a jednat o něm bude až nové zastupitelstvo po volbách.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.