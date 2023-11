Cílem rodičů s dětmi se může stát domeček, jak se říká v Mělníku domu dětí a mládeže se sídlem na Polabí. V tamní herně je malá horolezecká stěna a další herní prvky, které jsou návštěvníkům k dispozici - po telefonické domluvě.

„Kvůli stávce nám odpadla některá cvičení, ale žádná ze škol nás neoslovila, že by chtěla vytvořit zázemí pro menší děti. To by nebyl problém, ale samozřejmě jsme limitováni prostorem," uvedla Lenka Loučková z domu dětí a mládeže.

Které školy na Mělnicku stávkují? Zamčené zůstanou třídy, družiny i jídelny

Herna se nachází i v mělnickém rodinném centru Chloumek. Volná je v pondělí od půl jedenácté do půl čtvrté. „Už nás kontaktovalo pár rodičů, že by ten volný čas chtěli strávit u nás v herně," potvrdila Jitka Koutenská z rodinného centra.

Plavecký bazén v Řípské ulici je v pondělí otevřený i pro veřejnost, ale až v odpoledních hodinách. „Máme vyzkoušeno, že lidé chodí většinou v době, jak jsou zvyklí. Otevřeno máme normálně, a to od 15 do 21 hodin," uvedla zaměstnankyně bazénu.