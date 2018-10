Stížnosti na komunální volby přišly z Mělníka a Neratovic

Neratovice – V Neratovicích si budou muset na případného nového starostu a ustavující zasedání zastupitelstvo ještě chvíli počkat. Ke Krajskému soudu v Praze byl totiž podán návrh na neplatnost voleb a neplatnost volby kandidátů pro porušení zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledek, respektive volbu kandidátů. A stejná situace je i v Mělníku. I tady byl doručen návrh na neplatnost.

Navrhovatelka Anna Spěváčková, která získala mandát v neratovickém zastupitelstvu za SPD, se domnívá, že mohlo dojít k omylu při sčítání. „V jednotlivých okrscích jsou velké procentuální rozdíly. Například v okrsku číslo 14, který je tvořen ulicí poblíž areálu Spolany, kde jsou i ubytovny a ulicí v Mlékojedech. Tady dosáhla ODS podle výsledků publikovaných Českým statistickým úřadem 21,11% hlasů, což představuje významnou výchylku od ostatních okrsků. Nejvíce potom získala v okrsku číslo 5, kde měli jen 15,80 procent,“ tvrdí Spěváčková s tím, že v dalších čtyřech okrscích je patrné zásadní vybočení výsledků hnutí Společně pro Neratovice.

Ve dvou okrscích potom jde o NeraHnutí a Neratovice jinak se vymykají počtem hlasů v pěti okrscích. „Od svých voličů mám informace o tom, že dávali preferenční hlasy jednotlivých kandidátům, ale po zveřejnění výsledků voleb počet preferenčních hlasů neodpovídá počtu zaškrtnutých hlasů,“ uvedla Anna Spěváčková.

Podle jejího návrhu nejsou ve věci k dispozici alternativní možnosti vysvětlující odlišnost volebních výsledků v jednotlivých okrscích, například, že by právě v nich měli trvalé bydliště lídři stran, jejichž výsledek výrazně vybočuje od výsledků v ostatních volebních částech. „Logickým vysvětlením je, že osoby provádějící sčítání hladů vnesli – byť neúmyslně – do dalšího zpracování nepravdivé údaje a hlasy tak byly sečteny nesprávně,“ tvrdí Anna Spěváčková a navrhuje, aby soud rozhodl o neplatnosti voleb v dotčených okrscích Neratovic.

Podle současné starostky Lenky Mrzílkové, která kandidovala za Neratovice jinak, si zatím soud od radnice vyžádal protokoly a zápisy jednotlivých okrsků, ale prozatím ještě nechtěli hlasovací lístky. „NeraHnutí vyhrálo tam, kde jsou sídliště a v Lobkovicích, kde se projednávaly kauzy jako například výstavba přístaviště, výstavba obchodního centra a ještě v poslední době se to týkalo zahrádek. Sídlištní oblasti logicky podpořily Nerahnutí, které v těchto případech vystupovalo proti těmto záměrům. V ostatních oblastech to nemělo takový dopad. To je asi důvod, proč jsou procenta takto rozdílná v některých částech města,“ vysvětluje Mrzílková.

Krajský soud teď musí do dvaceti dnů vydat jasné stanovisko. Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva bude svoláno do patnácti dnů od vydání rozhodnutí soudu, i když původně už bylo naplánováno na poslední říjnový den.

Podle vítěze voleb v Neratovicích Pavla Šandy, který je lídrem uskupení NeraHnutí, dojde zřejmě jen k tomu, že bude odsunuto první zastupitelstvo v novém složení. „Na všem špatném se dá najít něco dobrého a to dobré je, že nám tím vznikne více času na vyjednávání. Situace je totiž v Neratovicích stále patová,“ říká Šanda.

„Nezbývá než čekat a věřit, že se povolební situace v průběhu listopadu přeci jen uklidní, konstruktivní přístup zvítězí nad destruktivním a alespoň odpovědná část nového zastupitelstva pak bude moci začít konečně pracovat na tom, co ostatně všichni ve svých programech slibovali. Na prosperitě a rozvoji našeho města,“ uvedlo neratovické ODS na svém oficiálním facebooku.

O koalici totiž stále není rozhodnuto, i když se proslýchá, že už minulý týden byla podepsána dohoda mezi Neratovicemi jinak, ODS, Společně pro Neratovice a Volba pro Neratovice, což by v novém zastupitelstvu znamenalo jedenáct hlasů. To ovšem popírá Lenka Mrzílková, která je lídryní hnutí Neratovice jinak. „Nemám informace o tom, že by nějaká dohoda byla podepsána. Jednání stále probíhají doslova napříč celým politickým spektrem, i my jsme byli odloveni s konkrétní dohodou od NeraHnutí. Ale asi je třeba vyčkat na vyjádření soudu, protože nelze vyloučit, že nedojde k nějakým změnám,“ říká Mrzílková.

Na nové ustavující zastupitelstvo si musí voliči počkat i v Mělníku. I tady byl podán návrh na nesprávné spočítání hlasů. „Od soudu nám byl návrh doručen dnes, určitě se zasedání zastupitelstva posune,“ potvrdil včera současný místostarosta Mělníka Petr Volf, který kandidoval v uskupení Mělničané.

Stížnosti na komunální volby

- Termín pro podání stížností na komunální volby uplynul v pátek odpoledne

- Soud má na rozhodnutí 20 dní

- Od soudního rozhodnutí se musí konat ustavující zastupitelstvo do 15 dnů

- Ve Středočeském kraji je podaných 41 stížností

- Na Mělnicku eviduje Krajský soud jen 2 stížnosti