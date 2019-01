Mělník - Ladislav Kerpl a Robert Novák zneškodnili lupiče, který obě ženy připoutal k topení

STRÁŽNÍCI Ladislav Kerpl (zleva) a Robert Novák mohou být na svou práci hrdí. | Foto: Deník/ Jiří Říha

„Vyjděte ven s rukama nad hlavou,“ vyzývali dva městští strážníci pachatele, který se pokusilv sobotu 19. prosincevykrást jedno z mělnických zlatnictví.



Parťáci Ladislav Kerpl a Robert Novák byli na místě loupeže dvě minuty po nahlášení manželem jedné z přepadených prodavaček. „Z oznámení, které jsme přijali, nebylo úplně jasné, o co jde. Ale hned když jsme otevřeli dveře auta, slyšeli jsme hlasitý křik a sténání žen,“ řekl Novák.



Ozbrojeného zloděje policisté spatřili za výlohou ve chvíli, kdy šel zřejmě zamknout dvěře. „Jakmile nás zpozoroval, zaběhl do zadní místnosti a začal řvát na obě ženy, připoutané k radiátoru, že zavolaly policii,“ uvedl Kerpl, který je městským strážníkem už osm let.



Násilník se nezdráhal ani mlátit přepadené ženy. I do obličeje. Oba strážníci se shodli na tom, že celá situace byla velice nepříjemná právě proto, že ženám agresor vyhrožoval a napadal je. „Hrozili jsme použitím zbraně a vyzývali jsme ho, ať se vzdá a vyjde ven,“ vysvětlil Novák.



Zpočátku pachatel na výzvy nereagoval, po pár minutách ale vyšel z obchodu se vztyčenýma rukama.



„Poté, co jsme ho zpacifikovali a nasadili jsme mu pouta, jistil jsem ho, aby neměl šanci cokoli dělat. Kolega mezitím šel dovnitř,“ popsal situaci Kerpl.

Otřesný pohled se naskytl Robertu Novákovi, když se dostal až k ženám. Byly připoutané k topení a celé zakrvácené. Jedna z nich měla nadvakrát přelomený nos a ze spánku jí tekla krev.



„Když jsem k nim přišel blíž, nevěřily, že jsem policista, protože pachatel se jim také představil jako policista,“ připomněl Novák.



Stejná dvojice strážníků na začátku letošního léta evakuovala obyvatele kouřem zamořeného panelového domu na sídlišti Sportovní. Plní tak své poslání a cíl, se kterým k městské policii šli – pomáhat lidem.