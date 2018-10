Strážníky čeká nová služebna na Slovanech

Mělník - Už od příštího měsíce začne fungovat nová služebna městské policie na mělnických Slovanech. Potvrdil to starosta Mělníka Ctirad Mikeš. „Oblast na Slovanech je z hlediska bezpečnosti komplikovanější. Například v Italské jsou ubytovny a často dochází k rušení nočního klidu,“ vysvětluje Mikeš s tím, že takto budou mít strážníci situaci lépe pod kontrolou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Matej Slávik

Podle slov prvního místostarosty Mělníka Milana Schweigstilla dostane městská policie služebnu k dispozici od prvního listopadového dne. „Do konce tohoto měsíce budou hotovy stavební úpravy a mohou se stěhovat,“ doplnil Schweigstill.

To je sice výborná zpráva, že město zřídilo další služebnu strážníkům v problematické lokalitě, ale zároveň se velmi brzy bude hlavní sídlo měšťáků stěhovat na periferii města. Doposud je hlavní služebna v Husově ulici u náměstí Míru, ale vedení mělnické radnice už teď má v rukou projekt na přestavbu vily v Plavební ulici vedle technických služeb. „V Husově ulici ale pochopitelně zůstane ohlašovna a strážníci jsou v centru za dvě minuty,“ ubezpečuje starosta Mikeš.

Mělničané se právě především bojí, že na městskou policii budou muset až dolů k řece. V místě je už teď kamera a je možné se domluvit s dispečinkem. „To je teda blbost. Městští mají být ve městě, po ruce, a ne zašití někde stranou. Zdola od řeky sice mohou přijet, ale to jako po každém hlášení sednou do auta, popojedou nahoru, tam něco vyřeší a vrátí se dolů na základnu. A za chvíli znovu nahoru do města a tak pořád dokola. Zatímco ze současné služebny obejdou centrum pěšky během pár minut,“ rozčiluje se Vladimír z Mělníka.

„Městskou policii jednoznačně nechat tam, kde je,“ přidává se i paní Pavlína s tím, že od toho je to městská policie, aby sloužila ve městě. „To, že stávající prostory pro strážníky nejsou v Husovce vyhovující nerozporuji, a nemám nic proti tomu, aby pro ně na jiném místě vzniklo lepší a kvalitnější zázemí. Ale ohlašovna i služebna by v centru zůstat měla,“ doplňuje další z mělnických obyvatel.

V Plavební ulici bude mít městská policie větší a lepší zázemí pro zaměstnance i techniku. Podle starosty Mikeše tam budou vybudovány i kotce pro služební psy. „Psovoda zatím nemáme, ale psy budeme mít pochopitelně až ve chvíli, kdy k tomu bude i kompetentní zaměstnanec," potvrdil starosta a připomněl, že prozatím hlídku se psy využívají ve spolupráci s Policií České republiky.

V současné době v Mělníku slouží osmnáct strážníků městské policie, v následujících letech má podle starosty Mikeše stoupnout jejich počet na dvacet až dvaadvacet. „Domníváme se, že kvůli bezpečnosti je potřeba v ulicích více strážníků a to především v nočních hodinách," potvrdil starosta.

Podle starosty je navíc v plánu blízko nové služebny vybudovat haly na uskladnění mobilních protipovodňových zařízení, která jsou velmi náchylná ke krádežím. „Strážníci budou moci v případě potřeby rychleji zasáhnout," řekl Mikeš.

Názory ze sociální sítě

Milan P. - Je úplně jedno, kde bude sídlit, vždy to bude mít na dojezd někam blíž a někam dál. Když je na náměstí, tak to má kousek k pár obyvatelům středu města a déle jí to trvá k největším sídlištím.

Lulu - Státní policajti dříve měli sídlo, co je dnes pracovní úřad. Kriminálka byla ve vile, co se jde od pošty na náměstí a ještě další oddělení bylo nad branou vedle zeleniny. Vše se přestěhovalo do nového komplexu vedle podolské nemocnice a teď se vás zeptám, vadí to něčemu? Má to snad na něco vliv? Pokud vím ne, policajti fungujou normálně a žádný problém. S měšťákama to nebude jiné, jen si zvyknout.

Jan I. - Na kontrolu parkovacích lístků a převážení radaru, je úplně jedno, odkud vyjíždějí.

Petra K. – Jestli mají mít lepší zázemí dole u řeky, tak ať se tam přestěhují. Tady v Husovce asi žádný komfort k práci nemají.