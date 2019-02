Podle ředitele Střední odborné školy a středního odborného učiliště v Kralupech nad Vltavou Luboše Černého je vysvětlení jednoduché. „Moc se toho pro nás nezměnilo. Školy by potřebovaly pouze jednu přihlášku pro každého žáka deváté třídy. Je hezké, že studenti si mohou vybírat, ale ani po zavedení novely školského zákona stále nebudeme až do září vědět, kolik studentů do lavic usedne,“ vysvětlil Černý.



Ředitel kralupského učiliště je přesvědčený, že i po letošní změně zůstává systém pro školy dále neprůhledný.



„Studenti si sice mohou vybírat, ale obě školy stále nebudou vědět, jak to bude v září vypadat. A musíme si uvědomit, že přes léto se sestavují plány pro kantory a když nevíte, kolik bude žáků, jde to těžko. Pak se zbytečně vyhazují peníze, když máme více nasmlouvané práce, než je žáků,“ dodal Černý.



Podobný názor má i ředitel Integrované střední školy technické v Mělníku Vojtěch Stritzko.



„Změnila se asi jen administrativa, která teď bude o trochu snazší, protože studenti, kteří se na školu dostali, už nebudou dostávat poštou dopisy, které byly opravdu nákladné. Teď je do vlastních rukou dostanou pouze ti, kteří zkoušky nesplnili a nedostali se k nám na školu. Ostatní se to dozví u nás,“ poznamenal.



Podle středních škol a učilišť se sice o něco zlepšila celková informovanost, ale stále ještě chybí mnoho věcí.



„Studenti mají po novu na uplatnění lístku deset dnů. Možná budeme vědět už v květnu, kolik žáků ve třídě bude, ale ta největší jistota přijde až v září, kdy zasednou do lavic,“ doplnil ředitel Stritzko.



Nový školský zákon platí od začátku tohoto roku. V minulých letech se už objevily novely zákona, které hledaly nejlepší řešení i pro školy i pro studenty, ale najít společné řešení je stále těžké.



Studenti si chtějí vybrat školy podle svého a zkusit jich co nejvíc, školy by však chtěly pouze jednu přihlášku.